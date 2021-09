Stop alla classifica per gli investimenti della World Bank. I dati erano falsati

Fare business in Cina? Fantastico, perfetto, si può fare nel migliore dei modi possibili. O quasi. E i debiti nascosti, e le manipolazioni del regime e il crac immobiliare e Evergrande? Quisquilie, bazzecole, incidenti di percorso. Sapienti manine ai piani alti della Banca Mondiale aggiustavano i dati e via andare. Non solo le cifre cinesi, anche quelle di altri paesi, anche per creare una cortina fumogena (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cile, Azerbaijan), ma Pechino è Pechino. Il trucco è stato scoperto, nei guai sono finiti l’allora presidente della World Bank, l’americano di origine coreana Jim Yong Kim, e la bulgara Kristalina Georgieva a quel tempo direttore esecutivo e oggi numero uno del Fondo monetario internazionale. Risultato, in attesa di sviluppi giudiziari, è che l’intero Doing Business (così si chiama la classifica che stabiliva le condizioni per investire e produrre in ogni singolo paese) è stato interrotto.

