L'innovazione dell'Italia. Il futuro del governo

Le sfide del paese e quelle di Mario Draghi. I principali esponenti dell'esecutivo illustrano rischi e obiettivi legati al piano di riforme (alcune impopolari, tutte necessarie). Sullo sfondo la partita del Quirinale e una dialettica tra partiti avversari che in fondo vanno più d'accordo di quanto non si pensi

L’innovazione al centro del dibattito, l’agenda di governo, che del resto con l’innovazione ha molto a che fare, sullo sfondo. Eccoli, sul palco della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, in occasione del Festival fogliante, alcuni dei principali esponenti del governo Draghi. C’è Roberto Garofoli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio che per la prima si concede alla stampa, e che rivela aneddoti inediti sul suo rapporto col premier Mario Draghi. C’è Renato Brunetta che spiega il “momento magico” dell’Italia, annunciando “una crescita del pil che quest’anno arriverà al 7 per cento”. C’è Marco Leonardi, che coordina la programmazione del governo da Palazzo Chigi e indica i prossimi obiettivi dell’esecutivo su pensioni e politiche attive del lavoro. C’è Dario Franceschini, che nega le sue ambizioni quirinalizie e difende le sue soprintendenze dalle critiche di chi, come Roberto Cingolani, pure lui presente alla festa del nostro giornale, ribadisce la necessità di non cedere all’ideologia del Nimby.