Cadenza Draghi: prossima visita a Confindustria e avanti sul G20

Cosa vuole sapere un lettore che vuole sapere di governo? Quale sarà il passo in avanti di Mario Draghi. Il passo cadenzato. Il 23 c’è un appuntamento rilevante. Il premier parlerà agli industriali. Parteciperà all’assemblea di Confindustria. Martedì prenderà invece parte ai lavori delle Nazioni Unite. Insomma, sarà la settimana “estera”. Come sta andando la preparazione del G20 straordinario? Bene. C’è una data sempre più certa. Una ragione in più per dire “prendetela per quasi”. Il G20 potrebbe tenersi il 28-29 settembre. Ma questo, e va ripetuto, lo scriviamo noi che lavoriamo con fonti. Dunque se non sarà il 28-29 l’errore è nostro, non sarà certo un obiettivo mancato.

