Il Pd deve fare sua l'agenda Draghi, dice il senatore riformista Alfieri

Intestarsi l’agenda Draghi. L’obiettivo dev’essere questo? Lo è per il ministro pd della Difesa Lorenzo Guerini e non solo, tanto che all’interno del partito la minoranza riformista sobbalza ogni volta che il segretario Enrico Letta sottolinea l’alleanza con il M5s, in vista delle amministrative, mettendo l’accento su temi per così dire dibattuti nella maggioranza di governo proprio a partire dall’aderenza o meno all’agenda Draghi (a partire dalla patrimoniale con dote per i diciottenni). Ma qualche giorno fa il presidente della Fondazione pd Gianni Cuperlo, in un editoriale sul Domani, scriveva che il Pd, al di là dell’agenda Draghi, ha bisogno di “un’agenda propria”. Si indovina quindi un semestre bianco in cui queste due linee porranno più volte il partito di fronte a una scelta.

