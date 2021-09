"Qui bisogna sparare". A Voghera un altro assessore leghista invocava l'uso delle armi nella chat col sindaco

"Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio". Evidentemente l'idea, per quanto assurda, veniva accarezzata spesso. A Voghera, tra gli esponenti della giunta di centrodestra, il ricorso alle armi contro migranti nordafricani era una suggestione che ricorreva. Che è ricorsa, quanto meno, già il 26 giugno scorso, e cioè quasi un mese prima di quella notte tra il 20 e il 21 luglio in cui Massimo Adriatici avrebbe ucciso con un colpo di pistola Youns El Boussettaoui, 39enne marocchino con disturbi mentali. Il 26 giugno invece Adriatici era fuori con amici e parenti a festeggiare il suo compleanno. E dunque, a commentare gli accidenti che avvenivano nella cittadina pavese, c'erano i suoi colleghi di giunta. "Davanti all'Africa Market mega assembramento di tantissimi individui con bottiglie in mano, non si riesce neanche a passare", avvertiva la vicesindaca Simona Virgilio nella chat comune. E Giancarlo Gabba, assessore leghista ai Lavori pubblici, subito interveniva: "Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio". Poco dopo anche il messaggio della sindaca Paola Garlaschelli ai suoi assessori: "Ma non abbiamo nessuno di turno in Polizia locale?". Non ritenendo, comunque, di dover stigmatizzare l'incitamento alle armi di Gabba.

