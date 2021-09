Le polemiche di Salvini contro Lamorgese alla prova statistica. Numeri

Gli sbarchi tornati a salire, il rave party nel viterbese, fino al richiedente asilo che accoltella sei persone a Rimini: "Dal punto di vista del controllo della sicurezza c'è qualcosa che non va", continua a ripetere da mesi Matteo Salvini, all'attacco sempre più deciso contro il ministro dell'Interno Lamorgese. Eppure, quello del leader leghista, è un disco rotto. Non solo per incessante ripetitività, ma soprattutto perché non funziona nei contenuti: l'Italia del 2021 è un paese più sicuro di quanto fosse nel 2020. Che a sua volta è stato meglio del 2019, e così via per almeno un decennio a questa parte. I dati su criminalità e immigrazione sono cristallini e raccontano una realtà completamente diversa dalla narrativa salviniana. Che sguazza fra bias cognitivi, percezione emotiva del pericolo e sovrastima dei piccoli numeri - il singolo caso di cronaca elevato a paradigma dello status quo nazionale. Per poi evaporare davanti alla statistica.

