Conte “tarocca” la foto di Savona (piazza vuota) con quella di Pinerolo (piena). Il gioco delle tre piazze

È stanco e a Savona, città dove si presenta il suo progetto politico “Con te”, il leader del M5S non fa pienone. Sui social il suo staff mischia la foto di Pinerolo in Piemonte con quella della piazza ligure

È stanchino, lo seguono in pochi e dunque ritocca le foto. Nell’unica città, Savona, dove si presenta il suo progetto politico, con tanto di nome “Con Te”, il leader del M5S, Giuseppe Conte non riesce a fare il pienone. Accade in piazza Sisto. Al comizio dell’ex premier accorrono in pochi. Lo dimostrano i video.

Per evitare l’effetto flop, cosa si inventa la comunicazione ? Cosa fa il suo staff? Nella bacheca dei suoi social mischia con sapienza le foto di un’altra piazza (quella di Pinerolo) e le mischia con le foto di Savona. Ma la giacca è diversa. In pratica ritocca la piazza. Se ne accorge il deputato della Lega, ed ex sottosegretario, Edoardo Rixi. Fioccano i video del comizio vuoto. Stanco , confuso fa il gioco delle tre piazze . Scambia Savona con Pinerolo