“La missione in Afghanistan fu giusta e doverosa”, dice Guerini 

Il ministro della Difesa difende i risultati raggiunti dall'intervento occidentale in Afghanistan: "Ha indebolito Al Qaida e creato una società civile". E avverte sull'effetto domino del ritiro in altre aree del mondo

"Dire che la missione in Afghanistan fosse sbagliata è un errore. Quell’intervento, dopo l’attentato alle Torri gemelle, non solo è stato doveroso ma è stato anche giusto”. Non usa giri di parole e va dritto al punto Lorenzo Guerini, ministro della Difesa in quota Partito democratico, rivendicando con forza la scelta compiuta venti anni fa dall’occidente, guidato dagli Stati Uniti, di intervenire nel teatro afghano per rispondere al terrorismo e combattere gli integralisti islamici. Lo fa dal palco della Festa nazionale dell’Unità a Bologna, intervistato da Claudio Cerasa, nel corso del dibattito “La sicurezza internazionale e l’interesse nazionale, il ruolo dell’Italia nel mondo”.