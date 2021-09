Draghi alle prese con il tarantolato Salvini. Estensione green pass per i dipendenti scolastici

Ha sbagliato Enrico Letta. La Lega non è un partito “inaffidabile” come ha detto. Lo è il suo capo. Viene definito “fuori fase” da molti dei suoi migliori uomini. Rivelano: “E’ un leader che gioca”. Il governo non è in pericolo. E’ in pericolo tutto un partito che per colpa di Matteo Salvini ha ingaggiato una battaglia contro il green pass che i suoi stessi ministri, ritengono “inutile, minoritaria e che finisce per metterci all’angolo”. Salvini non è un problema del premier. È un problema per loro. La sceneggiata in Parlamento, il voto contro la certificazione verde, con la Lega complice di FdI, viene vissuta da Palazzo Chigi come bisogni e spasmi elettorali. Il governo procederà in ogni caso con l’estensione del green pass per tutti i dipendenti scolastici e delle rsa. L’urgenza è questa.

