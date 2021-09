“Il Pd guidi il nuovo fronte anti sovranista. Da Speranza a Di Maio e Carfagna”. Parla Nardella

Da Leu a Forza Italia, “ma anche Azione, Iv e Più Europa”. Tutti dentro, o quasi. Nel solco di un nuovo campo riformista ed europeista, in grado di rispondere alle sfide che la storia presenta oggi. La suggestione, questa volta, arriva da Firenze: “Una proposta di lungo respiro, basata sulle idee e non sulla brutta abitudine di costruire alleanze come fossero album di figurine. Un’idea che nasce dalla constatazione di quello che sta succedendo in Italia e in Europa”. Martedì, in occasione della locale festa dell’Unità, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha ospitato in un dibattito Roberto Speranza, Mara Carfagna e Luigi Di Maio, per delineare i confini di questa nuova prospettiva progressista.

