Il Conte spudorato contro Salvini

Questa legislatura è iniziata con un governo formato da due partiti che vagheggiavano l’uscita dall’euro e chiedevano l’impeachment del presidente della Repubblica; a metà legislatura, ci ritroviamo con quelle stesse forze politiche in un governo guidato dall’ex presidente della Bce e favorevoli un secondo mandato per il Capo dello Stato che volevano incriminare. In Italia le cose valgono nel momento in cui si dicono, figurarsi dopo tre anni. Però dovrebbe esserci pure un limite, dettato non tanto dalla coerenza – che non si sa se sia un valore – ma quantomeno dal pudore. E invece non è così.

