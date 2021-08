Guerre a sinistra

Quella fredda, in Kosovo, in Afghanistan. Un tempo i progressisti ne discutevano sul serio. Oggi ripetono soltanto luoghi comuni

Adesso che i tremendi attentati dell’Isis, la ritirata americana sempre più simile a una rotta, le immagini strazianti dei tanti afghani in cerca di scampo e quelle di Joe Biden in cerca di giustificazioni si confondono, soprattutto a sinistra, con accuse e recriminazioni contraddittorie – quelli che non volevano l’impegno e ora contestano il disimpegno, quelli che criticavano la pretesa di imporre diritti umani e democrazia con la forza e ora pretendono eccome, salvo poi aggiungere che l’errore degli americani è stato “non ascoltare abbastanza” gli afghani – è difficile riprendere il filo di un dibattito che pure, a suo tempo, è stato acceso, sentito, lacerante, ma anche autentico.