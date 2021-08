“Bisogna fare come alle Olimpiadi”, la scemenza motivazionale dell'estate

Tommaso Paradiso cantava “sei la Nazionale del 2006”, ma con la vittoria degli Europei, praticamente all’istante, sono cominciati a fioccare i primi “dobbiamo” e “bisogna fare come la nazionale” del 2021. “A Milano serve collettivo forte come la Nazionale di questi Europei” (Salvini) oppure “il nostro partito sarà come la Nazionale, spazio a tutti” (Toti) e ancora “Siamo come l’Italia di Mancini” (Gualtieri) o “stiamo uniti, facciamo come la Nazionale di Mancini” del presidente delle Marche, Acquaroli, in cui si riconosce anche una punta di orgoglio locale viste le origini comuni col mister condottiero. (Peraltro, sponsor del turismo in regione). Anche se il ritaglio di giornale migliore è quello di un bravo medico che obbligato a rilanciare con parole ancora più forti un concetto che pensavamo scontato come “vaccinatevi tutti”, ha detto “si vince insieme, come la Nazionale, basta masticare chewing-gum, vaccinatevi”.

