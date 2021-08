"Accoglienza sì, ma no alle reazioni emotive". Parlano i sindaci di Trieste e Gorizia

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza guarda alle immagini di queste ore da Kabul e lo confessa nelle prime battute di questo colloquio con il Foglio. "Non è una questione di se, ma di quando. E' certo che i profughi afghani cercheranno di raggiungere l'Europa, principalmente attraverso la rotta balcanica, che ci riguarda molto da vicino. E allora noi cosa facciamo, scegliamo anche questa volta di non decidere e lasciamo tutto al caso?". L'Unhcr ha stimato in mezzo milione il numero di cittadini afghani che potrebbero tentare di lasciare il paese da qui alla fine dell'anno. Lo stesso ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al Comitato ordine e sicurezza riunito nel fine settimana a Palermo ha detto che la presa di Kabul da parte dei talebani "accelera il processo di accoglienza degli afghani". Fa bene allora chi, come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha già detto di essere disposto ad accogliere i rifugiati per operare una sorta di "riscatto dell'Occidente"? "Noi sindaci siamo in prima linea, ed è chiaro che non ci tiriamo indietro, soprattutto in un territorio come il nostro, caratterizzato da sempre dalle migrazioni", dice Dipiazza, che di Trieste è sindaco da quindici anni, in quota Forza Italia. "Una cosa però è organizzarsi già da adesso con una tabella di marcia precisa su quante persone potranno essere accolte. Altra è inseguire il modello dell'accoglienza diffusa propagandato a sinistra. E che però ha sempre fallito. E una vergogna non essere in grado di offrire un'accoglienza degna di questo nome".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE