Tre scogli da superare per non fallire ancora una volta sull'immigrazione clandestina

I problemi non finiscono mai in una stagione difficile come quella che stiamo vivendo. Per l’Italia, poi, ogni questione si acuisce per la debolezza di una politica che impegna il proprio tempo più a contrastarsi ogni giorno con dichiarazioni improvvide e spesso banali che non a suggerire soluzioni praticabili. L’esempio più drammatico è dato dal fallimento di tutte le politiche di tutti i governi sul delicato tema dell’immigrazione clandestina. Oggi abbiamo la fortuna di avere un governo che ha una autorevolezza internazionale e non possiamo fallire ancora una volta.

