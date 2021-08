Franco ricorda che su Mps sono tutti coinvolti, e Renzi sente Letta

Sarà pur vero quel che Enrico Letta ha garantito direttamente a Matteo Renzi (ebbene sì, i due si sono sentiti in questi giorni, sia via WhatsApp sia per telefono), e cioè che l’ansia elettorale per le suppletive di ottobre non interferisce affatto nel giudizio che il segretario del Pd ha della faccenda del Monte dei Paschi di Siena. E però mercoledì sera, a Montecitorio, Daniele Franco deve avere percepito una certa freddezza dal fronte dem. E non è un caso se, poco prima che la seduta si sciogliesse, il senatore Luciano D’Alfonso, presidente di una delle due commissioni Finanze chiamate ad ascoltare il ministro dell’Economia, ci ha tenuto a mostrarsi fin troppo cerimonioso con l’ospite che gli stava accanto: quasi con l’aria, insomma, di chi volesse ricucire un mezzo strappo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE