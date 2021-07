Obbligo di vaccino per tutta la pa. L'idea del governo è da sostenere

Il progetto ambizioso di trasformare i dipendenti pubblici in un modello e tutte le resistenze da combattere. Perché la scuola non basta

Per impedire una battuta d’arresto nella campagna vaccinale, col rischio che la quarta ondata del Covid geli la ripresa economica e ci condanni a un altro inverno di passione, il governo sta studiando come farsi promotore di un’iniziativa per la sicurezza anti Covid nei luoghi di lavoro. Poiché un provvedimento legislativo generalizzato appare incompatibile con gli equilibri attuali della maggioranza, tra Palazzo Chigi e Palazzo Vidoni, sede della Funzione pubblica, è allo studio un provvedimento limitato al settore delle amministrazioni, che sostanzialmente estenda a queste il regime introdotto dal decreto legge n. 44 della primavera scorsa per il solo settore medico-sanitario.