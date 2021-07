Non solo Conte vs Draghi. Ecco il partito degli ex

In Italia, a ben vedere, c’è sempre un partito dei fuoriusciti che se ne sta acquartierato da qualche parte, nascosto o alla luce del sole, in attesa del momento propizio per prendersi la rivincita. Da ben prima dell’arrivo di Giuseppe Conte e del Fatto quotidiano, di Pier Luigi Bersani e di Articolo Uno, di Matteo Renzi e di Italia Viva. Un partito dei fuoriusciti in Italia c’è sempre stato, da prima ancora che ci fossero i partiti. E da prima ancora che ci fosse l’Italia. Senza risalire fino all’antica Roma, è così perlomeno dai tempi di Dante, che alla figura del più orgoglioso e più nobile dei gran faziosi, il capo ghibellino Farinata degli Uberti, dedicò il canto decimo dell’Inferno. Uno dei più belli, proprio per la forza incancellabile dell’odio di parte che divide l’anima dannata dal pellegrino oltremondano, e che tuttavia non impedisce all’autore di restituire al suo avversario, peraltro mai conosciuto in vita, i tratti del condottiero inflessibile, sempre fedele alle sue convinzioni. E capace anche lì, nel girone destinato ai seguaci di Epicuro, quelli che l’anima col corpo morta fanno, di ergersi impavido, col petto e con la fronte, com’avesse l’Inferno a gran dispitto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE