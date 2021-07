I rifiuti danno spettacolo

La statua bianca spunta dal terreno con la sua grande testa e si protende con l’altrettanto grande mano verso quella che – si apprenderà dopo – è una cucina mobile indipendente per gli eventi che si svolgono nell’anfiteatro al centro della discarica. E insomma non si è neanche all’inizio della visita al sito di smaltimento e trasformazione rifiuti di Legoli, frazione di Peccioli, Valdera, tra le colline pisane, e uno stupore misto a incredulità si impossessa del visitatore. Non è solo una discarica, quella, come Peccioli non è solo un paese. E non è solo un sito, il luogo ora diventato anche opera d’arte, con video-installazione nel Padiglione Italia alla Biennale di Venezia: una finestra sull’impianto ripresa da una telecamera attiva giorno e notte. E quando ci si affaccia dal piccolo dirupo non si sa dove guardare: ai colori dell’opera nell’opera, quella fatta dall’artista di neoavanguardia David Tremlett sotto ai monti artificiali dei rifiuti coperti? O ai disegni di Staino-Bobo, laggiù, di lato, quelli che parlano del “mostro spazzatura”? O ai pendii dove il camion compattatore, in lontananza giocattolo sgargiante, tritura rifiuti andando avanti e indietro, sotto gli occhi di gabbiani troppo composti per il visitatore romano, abituato a ben altri cumuli e a ben altri volatili?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE