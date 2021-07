Così Borghi e Bagnai diventano alfieri di Draghi e rinnegano l'eurexit

A evidenziare la stranezza c’ha pensato Luigi Marattin. Che dopo un paio d’ore di dibattito, ha indicato lo strappo nel cielo di carta: “Beh, se siamo qui a discutere di quali regole fiscali servano per l’euro, abbiamo stabilito che nell’euro dobbiamo restare e che la tesi per cui ognuno fa il deficit che vuole tanto poi ci pensa la Bce è andata in pensione. E mi sembrano novità sostanziali, per qualcuno”. L’ha detto, il deputato renziano, guardando negli occhi Claudio Borghi e Alberto Bagnai, e lanciando una mezza occhiata anche a Laura Castelli. Tutta gente che la tentazione dell’Eurexit l’ha coccolata non poco. E se per la viceministra grillina l’ortodossia di Bruxelles ha da tempo smesso di essere una bestemmia, per gli alfieri leghisti del ritorno alla lira la novità è effettivamente clamorosa. Al punto che dalle parti del Carroccio, sponda Giorgetti, si dice che l’evento servisse proprio a quello: a certificare, se non la conversione, quantomeno il ravvedimento operoso.

