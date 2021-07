Sì alla legge Zan, ma...

Al direttore - Sono sicuro che Guia Soncini mi accuserebbe di “premessite” – quel vezzo stilistico che consiste nel mettere le mani avanti o annunciare una scelta di campo per risparmiarsi almeno la prima ondata di critiche – perché premetto che, fossi in Senato, al punto in cui siamo voterei per il ddl Zan così com’è. Il punto però è un altro, il mio voto e quello di tutti gli altri “uomini (donne e le varie manifestazioni non binarie) di buona volontà”, basterà a far approvare la legge? La risposta è che non si sa. Lo stesso portabandiera della norma, l’omonimo Zan, dice che bisogna incrociare le dita. E così faremo. Prima di arrivare alla strategia scaramantica però se n’è scartata un’altra che all’apparenza avrebbe maggiormente e che fare con la politica, quella di un compromesso. Un modo per garantirsi un bel gruzzolo di voti, altrimenti contrari, concedendo qualcosa alla controparte (preferisco la genericità al più orientato e orientante “le destre”). Bisognava incontrarsi a metà strada ognuno rinunciando a giungere alla meta. Certo sarebbe bello avere sempre a disposizione i voti necessari a fare quello che ci piace, siccome però accade raramente (almeno nelle democrazie) mettersi d’accordo con gli “altri” può essere sgradevole ma utile. Questa cosa non la si è voluta fare, un po’ perché a volere il compromesso era soprattutto Matteo Renzi e questo lo ha subito derubricato al rango di inciucio, un po’ perché con gli “amici di Orbán” non si possono fare compromessi (ma ci si può governare) e un po’ perché “sui diritti non si transige”, qualsiasi cedimento è un tradimento, qualsiasi trattativa una resa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni