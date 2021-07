I rischi dell'“inevitabile” alleanza Pd-M5s

Il Pd ha un duplice problema nel suo rapporto con il M5s. Il primo è che, secondo una linea di pensiero predominante che si è consolidata durante il governo Conte II, l’alleanza con il M5s è l’unica strada possibile per evitare di consegnare il paese “alle destre”. Il secondo problema è che questa alleanza organica e inevitabile, alla prova delle urne, non pare funzionare granché. Il battesimo è avvenuto nel 2019 in una chiesa sconsacrata di Narni, teatro della celebre foto, in occasione delle regionali in Umbria. E’ finita malissimo, ma si diceva che la prima non era da considerare. Si è replicato nel 2020 in Liguria, dopo un anno di governo insieme, ed è finita allo stesso modo. Anche in quel caso la disfatta è stata derubricata a “caso singolo” (in effetti, era l’unico caso in cui Pd e M5s erano alleati).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni