"Salvini è antiregime. Bonafede lo abbiamo denunciato". Parla Turco, segretario dei Radicali

Lo avrebbe fatto anche “Marco”? “Non so cosa avrebbe fatto ma conosco quello che ha fatto. Io c’ero”. Pannella si sarebbe fidato di questo Matteo Salvini radicale che firma i vostri referendum sulla giustizia e che legge Leonardo Sciascia? “E perché no? E’ stato Pannella che ci ha insegnato ad abbinarci con tutti, al libertinaggio delle idee”. Siete infatti il partito dell’abbinamento impossibile, “radicale”, ma questa volta non è forse il massimo adulterio? “E invece è stato Salvini a sdoganarci. Il Partito Radicale gli dice grazie”. Addirittura? “Si è tornato a parlare di noi”. E però anche voi fate bene a lui. “Ha capito che la giustizia è la più grave questione sociale del paese. E’ un Salvini in evoluzione. Un Salvini ‘antiregime’. Ed è giusto dire che siamo stati noi a cercare lui”. Vale a dire lei? “Ripeto noi”. Vi ha promesso dei seggi? “Sono stato europarlamentare e parlamentare. Ho i miei anni. Non ci ha offerto nulla perché non gli abbiamo chiesto niente”.

