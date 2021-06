La rivolta dei militanti sotto il post di Grillo: "Senza Conte il M5s muore"

I follower grillini in dissenso con il comico, che ha affondato il progetto di rifondazione dell'ex premier: "E' la fine di un sogno"

C'è chi vorrebbe, in ossequio al principio secondo cui ricevi indietro tutto quel che dai, spedirlo nel posto in cui lui mandava tutti gli altri al culmine della sua ascesa politica. Vaffa, Beppe. Questa volta non ti seguiamo. Basta farsi un giro sotto al post di Grillo su Facebook, quello in cui il comico da il benservito a Conte che non ha "né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione" per rifondare il M5s, per accorgersi che la gran parte dei militanti grillini questa volta si dissocia dal loro primo leader spirituale. E se Matilda scrive che per quanto le riguarda "la mia adesione al M5s finisce qui", c'è un'Irene a ribadire che senza Conte "il Movimento non ha speranza".

La pesca a strascico nei commenti sotto a un post sui social network ovviamente non possiede il rigore scientifico di un sondaggio a campione condotto con tutti i crismi del caso. E però è pur sempre uno spaccato degli umori che percorrono la comunità del Movimento. Esposta a uno strappo irreversibile che può condurre a non si sa bene cosa: scissione? Rivolta della base? Chi può saperlo!. Fatto sta che Grillo, nel richiamo ai principi della democrazia diretta, sperava di compattare i suoi seguaci, almeno i fanatici della prima ora. Che poi sono quelli che adesso, però, gli fanno notare che la sua idea di democrazia diretta "è una farsa". Chapeau.