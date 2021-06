Grillo e Conte giocano a nascondino: all'incontro con i deputati ci sarà solo Beppe

L'ex premier non sarà alla Camera questo pomeriggio nè al Senato, dove invece è stato ieri giocando d'anticipo. L'inseguimento con il Garante potrebbe finire per cena. Nel frattempo tutto può succedere

Si rincorrono. O forse giocano a nascondino. Giuseppe Conte e Beppe Grillo, i duellanti che forse faranno pace, ma che intanto marciano poco uniti e direzioni diverse. Oggi l'ex premier non parteciperà all'incontro di Grillo con i deputati M5s previsto per le 17. E nemmeno a quello delle 18.30 che il Garante avrà in Senato, dove invece ieri, giocando d'anticipo, è piombato Conte. Il quasi leader del Movimento questa mattina ha comunque incontrato il direttivo della Camera: la settimana prossima incontrerà i deputati divisi in piccoli gruppi, per parlare con loro quasi singolarmente. Ma Beppe e Giuseppi si vedranno oggi e dove e come? L' Hotel Forum, una specie di Hotel Lux del grillismo italiano, è presidiato da cronisti e telecamere in attesa di Grillo. Che ancora non si è visto e che stasera - forse - potrebbe incontrare Conte a cena. Ma prima c'è l'appuntamento fra i deputati e l'Elevato. E tutto può succedere. Nel frattempo, prova a prendermi, sembra dire il vecchio Capo all'avvocato di Volturara Appula.

