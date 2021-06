Salvini contro Salvini. Possono convivere la federazione e la Bestia?

Due Salvini in uno: il Salvini aspirante federatore e il Salvini che sui social parla come il se stesso di prima della presunta svolta, vuoi per convinzione vuoi per riflesso, modello braccio del Dottor Stranamore nel film di Stanley Kubrick. E insomma, mentre il leader della Lega dialoga con un Silvio Berlusconi che fa il triplo salto carpiato (non federazione, ma partito unico di centrodestra), quello che va in scena negli incontri al vertice e nelle piazze pre-elettorali – concordia e sorrisi – non combacia con quello che va in scena su Instagram e Facebook, dove Salvini si mostra scatenato alla testa del suo carrozzone-sistema comunicativo, anche detto “la Bestia”.

