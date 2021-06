Ddl Zan, Fico: "Il Parlamento non accetta ingerenze"

"I parlamentari decidono in modo indipendente, il ddl sta seguendo il suo iter", ha detto il presidente della Camera sulle richieste del Vaticano di modificare il disegno di legge contro l'omofobia

"Il Parlamento è sovrano e tale rimane". Riferendosi alle richieste della Santa Sede di modificare il ddl Zan perché violerebbe "in alcuni contenuti l'accordo di revisione del Concordato", il presidente della Camera Roberto Fico ha risposto così, ospite della trasmissione Agorà su Rai 3. "La risposta" al Vaticano "è semplice: il Parlamento è sovrano, i parlamentari decidono in modo indipendente. Il ddl Zan è già passato alla Camera, ora è al Senato, sta facendo" il suo iter "e noi non accettiamo ingerenze".

Intanto è atteso alla Camera l'intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi sullo stesso tema, mentre è in corso la discussione in Aula in vista del prossimo Consiglio europeo.