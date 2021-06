Un De Magistris quasi no vax: "Siamo tutti cavie"

"Sapremo tra qualche anno cosa ci siamo messi nel braccio", dice il sindaco di Napoli

"Siamo tutti cavie e non sapremo se non tra qualche anno cosa ci siamo messi nel braccio". La dichiarazione potrebbe essere quella di un qualunque militante in una manifestazione free vax. E invece è stata fatta dall'attuale sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7. "Perché la sperimentazione è stata fatta in poco tempo, si cambia in continuazione. Ci affidiamo a quello che ci danno, che possiamo fare?", dice il primo cittadino.