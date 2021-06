"La federazione Lega-FI è il vorrei ma non posso". Parla Adornato

Separarsi è una liberazione, unirsi che fatica. In politica hanno tutti preferito lasciare perdere. Perché si dice che la federazione Lega-FI è facile a disfarsi prima ancora che a farsi? Perché il passato insegna. Ferdinando Adornato, filosofo, giornalista, deputato, per esempio, è da una vita che ci prova. Dal Pci a Forza Italia. “Ho speso metà della mia esistenza così: a sinistra ho cercato in tutti i modi di far nascere il partito democratico (che non è mai nato) e a destra ho cercato di far nascere quello repubblicano. In entrambi casi ho fallito e vabbé”. A destra è adesso “federazione” Lega e FI. Ce la possono fare o sarà l’ultima utopia con la canfora?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni