Il M5s si è trasformato nel Movimento 5 scuse

Dall'Euro alla giustizia, passando per accordi di coalizione e compromessi politici. Così i grillini hanno abiurato loro stessi

"Il Movimento 5 stelle nasceva per uscire dall'Euro, oggi difende l'Euro; nasceva per non allearsi con nessuno, oggi è alleato con il Pd, con Forza Italia, con la Lega; nasceva per non fare accordi di coalizione, oggi si è accordato con praticamente tutti i partiti presenti in parlamento, tranne Fratelli d'Italia; nasceva per utilizzare in maniera strumentale la giustizia come un surrogato della politica, oggi Di Maio, grazie al cielo, abiura e dice 'scusateci per la gogna': il Movimento 5 stelle è diventato il Movimento cinque scuse", ha detto il direttore Claudio Cerasa a Tagadà su La7.