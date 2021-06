La Meloni si prende il Copasir con Urso. E La Russa: "Salvini ha perso la faccia"

Il pretoriano di Giorgia confessa: "I leghisti hanno blandito anche me". Ma dopo tre mesi di stallo, domani l'esito scontato. Il capo del Carroccio mastica amaro, e chiede ai suoi di astenersi. Volpi bussa a Giorgetti per un nuovo incarico

L’ultimo tentativo, peraltro sgangherato, è stato quello di provare almeno a cambiare il nome del presidente, se proprio non si riusciva a cambiare il partito di appartenenza. “Me l’hanno chiesto, me l’hanno chiesto”, conferma, con l’aria di chi è stato colto in flagranza di ghigno davanti la buvette del Senato, Ignazio La Russa. “Forse perché speravano che così si liberasse per loro la mia poltrona da vicepresidente di Palazzo Madama. Ma la verità - prosegue il pretoriano di Giorgia Meloni - è che a un certo punto, in questa faccenda del Copasir, i leghisti hanno pensato solo a non perdere la faccia”.