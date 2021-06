Grillismo smemorato

Nella prima intervista da capo del movimento 5 stelle, al Corriere della Sera, Giuseppe Conte dichiara il “disorientamento dei cittadini” per alcune decisioni del governo Draghi, del quale i 5s fanno parte. Tra queste il condono fiscale. L’ex premier fa evidentemente riferimento a una parte del decreto Sostegni che prevede la cancellazione totale o parziale di cartelle fiscali che lo stato considera non più esigibili. Così le ha definite il 18 marzo Laura Castelli, viceministra dell’Economia, “per fermare le fake news che qualcuno usa per dire che ha vinto e altri che si tratta di un condono”. La Castelli, grillina o post grillina come ora il suo nuovo leader, non appare disorientata né come esponente di governo né in quanto cittadina. Né, per lei, ci sono condoni da denunciare (“si tratta di pulizia del magazzino fiscale”) come per l’ex avvocato del popolo. Che invece di condoni ne ha firmati e tentati più d’uno. Per governare con la Lega, nel 2018, adottò il famoso contratto di governo che prevedeva la pudicamente definita “pace fiscale”.

