"I giovani siano più protagonisti nel Pd". Un pomeriggio al comitato giovanile per Gualtieri sindaco

Mercoledì 26 maggio, quartiere San Lorenzo, Roma. Inaugura il "comitato giovanile per Gualtieri sindaco". Ne approfittiamo per fare un giro tra i giovani dem presenti alla sede del Pd e per parlare con loro di quello che ha detto il segretario del partito Enrico Letta sulla nuova tassa per finanziare una dote ai diciottenni e sul voto ai sedicenni. "Dovremmo parlare di politiche giovanili: non bastano contributi economici", ci dicono alcuni militanti. "Il richiamo di Letta non era scontato e lo apprezziamo, ma serve un protagonismo anche nelle decisioni: non basta parlare di giovani, bisogna parlare ai giovani e con i giovani".

Intanto nella sede Pd è in arrivo il candidato Gualtieri e si prepara un mini buffet con patatine del supermercato e aranciata - "Non abbiamo molti fondi, colpa del taglio ai contributi pubblici ai partiti" -. Ma c'è anche qualche bottiglia di spumante in frigo. Perché, tutto sommato, c'è da festeggiare: "Non capita tutti i giorni di poter inaugurare un comitato giovani", dice un militante. "Ormai sono pochi quelli che amano fare politica, preferiscono dedicarsi ad altro".