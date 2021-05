“Vi spiego come Draghi rilancerà la ricerca italiana”. Parla Tria

Il ruolo del premier, Aifa e ReiThera. "Non bisogna guardare solo al Pnrr, che è piccola cosa rispetto agli ottocento miliardi del bilancio dello stato: è qui che bisogna trovare le risorse", dice l'ex ministro all'Economia, oggi consigliere di Giorgetti

“Mario Draghi? È la salvezza dell’Italia”. Il professore Giovanni Tria è particolarmente loquace al termine di un evento web, promosso da Fino a prova contraria, sul futuro della partnership pubblico-privato in ambito farmaceutico. Tria ha archiviato senza nostalgia l’esperienza del governo gialloverde, quando guidava il dicastero di via XX settembre al fianco di Giuseppe Conte, e adesso l’accademico di Tor Vergata ricopre il ruolo di consigliere del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti per la produzione industriale del vaccino e i rapporti con l’Ue.