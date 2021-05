Lo strano caso di un paese di populismi che ha trasformato il populismo in un nuovo tabù

Qualcuno era populista perché guardava solo Rete 4. Era populista perché vedeva la Cina o il Venezuela o l’Ungheria di Orbán o l’America di Trump come una promessa. Qualcuno era populista perché “è pazzesco, è la deflagrazione di un’epoca, è l’apocalisse dell’informazione, della tv, degli intellettuali, dei giornalisti” (Beppe Grillo sulla vittoria di Trump, 2017). Qualcuno era populista perché non c’era niente di meglio e perché chi era “contro”, era populista. Qualcuno era populista perché prendeva l’autobus e andava a piedi. Era populista perché “la decrescita felice” e la “disintermediazione”. Perché l’Europa, i poteri forti, la casta, le auto blu, i vitalizi, i voli di stato, i jet privati. Qualcuno era populista perché i “giornaloni”. Qualcuno era populista perché “Le Iene”, “Striscia la notizia”, “Piazzapulita”, “Non è l’Arena”. Qualcuno era populista perché laureato presso “l’università della vita”, per il golpe in Venezuela e perché Di Maio parlava a Harvard come “il primo esponente della destra populista invitato a parlare qui”.

