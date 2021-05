Di Maio e il valzer degli ambasciatori: Cardi capo di gabinetto, Ferrara agli Affari politici

Le mosse del ministro degli Esteri dopo l'addio della Belloni andata a dirigere i Servizi segreti

Ancora nomine alla Farnesina. L’ambasciatore Sebastiano Cardi - il numero numero 2 degli ambasciatori dopo Terracciano per anzianità - sarà il prossimo capo di gabinetto del ministero degli Esteri. Così ha scelto Luigi Di Maio.

Cardi lascia la direzione più importante del ministero, quella degli Affari politici, che si occupa dei dossier più rilevanti del governo, a partire da quello libico.

Prenderà il suo posto alla direzione l’ambasciatore Pasquale Ferrara, che Di Maio aveva nominato di recente inviato speciale del ministero in Libia dove invece andrà Nicola Orlando, attuale ambasciatore in Kosovo.



È stato formalizzato tutto ieri sera e informalmente oggi Di Maio informerà il Cdm in particolare della nomina del nuovo inviato in Libia, Orlando.

A tirare le fila sarà il nuovo segretario generale Ettore Sequi, da sempre vicinissimo a Elisabetta Belloni, nuovo capo della Dis. I grillini più vicini a Di Maio sono in un brodo di giuggiole: "Con Moavero la Farnesina era scomparsa, adesso siamo centrali su tutti i dossier"