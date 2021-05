Ricorsi, diffide, appelli: sognando il M5s Conte per ora fa il tour dei tribunali

Il tribunale di Cagliari per la questione del curatore speciale, ma anche quello di Milano per il ricorso d'urgenza. E poi c'è il verdetto del Garante per la privacy: la leadership grillina è diventata una faccenda per studi associati

Non è politica, è giudiziaria. Allora: il M5s chiede al tribunale di Cagliari di revocare la nomina del curatore speciale (Silvio Demurtas, avvocato-pastore con “trenta pecore e qualche maiale”), ma intanto la procura sarda potrebbe indire il voto del direttorio su Rousseau. Poi: sempre in queste ore si attende che il Garante per la privacy, a Roma, risponda sui dati degli iscritti che Davide Casaleggio non molla. E il tribunale di Milano? C’è l’idea di un ricorso d’urgenza, ex articolo 700.