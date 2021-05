Salvini non andrà a processo per il caso Gregoretti

Il gup di Catania ha emesso il decreto di "non luogo a procedere". L'accusa era di sequestro di persona. Un verdetto che tranquillizza il leader del Carroccio

Salvini non andrà a processo per il caso Gregoretti, in cui era accusato di sequestro di persona. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro emettendo questa mattina un decreto di "non luogo a procedere". Al termine delle indagini preliminari sia la difesa che la Procura avevano chiesto il non luogo a procedere. L'ex ministro dell'Interno era stato indagato dopo che nel luglio 2019, 131 migranti erano stati trattenuti a bordo della nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana a largo di Augusta.

Pubblicità

"No al processo, perchè il fatto non sussiste. Grazie a chi mi ha sostenuto", ha scritto Salvini su Twitter. Che ha vissuto le udienze e l'inizio del procedimento a Catania come un'appendice di campagna elettorale, una sorta di tour nelle Isole, in cui poter ostentare la propria innocenza. Una serie di processi (per il caso Open Arms invece è stato rinviato a giudizio) che ingeneravano una certa apprensione nel leader del Carroccio. Sciolta adesso dall'ulteriore possibilità di dire: guardate, alla fine ero nel giusto. E rivendersela come una vittoria.