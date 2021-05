“Gervasoni e le accuse di vilipendio? La libertà di espressione non è il diritto di essere truci”

“La libertà d’espressione non equivale al diritto di dire la cosa più truce che ti passa per la testa. Tutti questi discorsi sull’imposizione di un regime li trovo fuori luogo. Non mi sembra che in Italia ci sia una dittatura”. Il professor Franco Cardini spesso viene interpellato in quota “pensatori di destra”. “Anche se a destra mi dicono che sono di sinistra”, racconta divertito in questo colloquio col Foglio. Lo abbiamo disturbato perché volevamo sapere da questo storico medievalista, tra i più autorevoli della tradizione universitaria italiana, cosa pensasse degli strepiti che si sono sollevati dopo le perquisizioni ai danni di una decina di persone in tutta Italia, accusate di vilipendio al Presidente della Repubblica. Tra questi, il professore dell’Università del Molise Marco Gervasoni, lo stesso che in passato fu allontanato dalla Luiss dopo che aveva definito l’europarlamentare Elly Schlein “n’omo”.

