"I miei schiavettoni. Davigo? Io lo conosco bene". Parla Enzo Carra

Roma. Ha mai pensato di chiederli indietro? “Intende gli schiavettoni? Non ci ho mai pensato. Sono proprietà dello stato. Dice che potrei farci qualcosa?”. Nel museo della giustizia malandata, una stanza non dovrebbe essere dedicata alle sue manette? “In quella stanza potremmo aggiungere un borsone. E poi un maglione scuro. Un paio di pantaloni scuciti. Era tutto quello che avevo il giorno dell’ arresto. 4 marzo 1993”. Chi era Carra? “Un giornalista. Capo ufficio stampa della Dc. Quello che si diceva un uomo specchiato. Incensurato. Ero questo”. Ha mai capito chi ordinò di metterle gli schiavettoni ai polsi? “Arrivò una telefonata. Diciamo dai piani alti. Era il pool di Mani pulite”. Come si chiamava l’uomo che l’ha accusata? “Graziano Moro, un Piero Amara dell’epoca. Un faccendiere. Per dimostrare che fosse credibile lui dovevano dimostrare che fossi colpevole io. Si parlava di una tangente da cinque miliardi di lire. La madre delle tangenti”. La requisitoria d’accusa chi la tenne? “Piercamillo Davigo”. Si concludeva così: “Carra è persona estranea a eventuali reati. Come tale è persona informata dei fatti e ha l’obbligo di dire la verità”. E lei l’ha detta? “Certo. Ma non era la loro verità. Io Davigo lo conosco bene”. Molti oggi sostengono che con l’arresto di Carra inizia la nostra età del “terrore”. Le monetine lanciate, il cappio esibito in parlamento, l’abuso della carcerazione preventiva come strumento di indagine. Crede pure lei che sia cominciato tutto quel giorno? “Con il mio arresto si è realizzato il sogno di Pasolini. Un grande processo al Palazzo”.

