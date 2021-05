Gabrielli al Foglio: “Attacchi cyber degli stati? L'Italia ora risponderà”

David Sassoli è il presidente del Parlamento europeo e lo dice tutto d’un fiato: “Di fronte a questi attacchi, molti dei quali hanno una matrice governativa e statuale ormai acclarata, occorre che le istituzioni abbiano la forza di promuovere non solo un sistema di difesa all’altezza ma anche una modalità di coordinamento nella reazione a questi attacchi che permetta ai cittadini e alle imprese di sentirsi protette”. La famosa guerra per il dominio cibernetico che di tanto in tanto campeggia minacciosamente sulle prime pagine dei giornali viene spesso descritta dagli specialisti della materia come se fosse un fenomeno sfuggente, virtuale, difficile da afferrare e quasi impossibile da fotografare. La cronaca di questi giorni, anzi di queste ore, ci offre però una fotografia molto nitida per capire in che senso quello che spesso appare a molti di noi come un tema paludoso, noioso, scivoloso, difficile da afferrare possa invece trasformarsi in un problema concreto, vivo e destinato in definitiva ad avere sulle nostre vite un impatto sempre più reale e sempre meno virtuale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni