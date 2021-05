Ddl Zan, Pillon (Lega): "Forzature inaccettabili. Certi partiti prendono ordini da Fedez"

Girotondo a margine della Commissione giustizia. Per Andrea Ostellari la nuova proposta del centrodestra "discute la problematica in una prospettiva nuova". Il Pd: "Ristabilito percorso politico normale. Ben venga il confronto con gli altri disegni di legge"

"Oggi c'è stata una forzatura regolamentare a mio avviso inaccettabile. Hanno voluto togliere di mezzo i loro stessi disegni di legge, che avevano voluto accorpare al ddl Zan, e tutto questo è costato due ore e mezzo di discussione. Io non capisco come queste parti politiche continuino a prendere ordini da Fedez, come se tutto il mondo girasse introno al ddl Zan", risponde così al Foglio Simone Pillon, uno dei principali oppositori della legge sull'omotransfobia. Anche per questo la Lega ha presentato insieme al centrodestra un disegno di legge alternativo sul tema. Per Andrea Ostellari, presidente commissione giustizia Senato "il nostro testo, ovviamente discute, in una prospettiva nuova la problematica delle violenze e quindi credo sia un contributo utile alla discussione".

Sulla stessa linea anche Gabriella Giammanco di Forza Italia: "Abbiamo deciso di proporre un'alternativa al ddl Zan, ma non vuol dire che vogliamo affossare la legge. Se un provvedimento si può migliorare, perfezionare, e rispondere meglio alle esigenze e alle problematiche sociali, perché no." Sull'altro fronte della barricata, la discussione della legge in Commissione giustizia rappresenta un passo in avanti: "Il dato è che oggi, dopo quattro mesi di ostruzionismo e manovre dilatorie, si ristabilisce un percorso politico normale. C'è un disegno di legge approvato alla Camera, è cominciata la discussione generale", dice Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato. Simona Malpezzi, capogruppo Pd al Senato si dice pronta al confronto: "Non ho ancora visto la proposta presentata dalle Lega, dal centrodestra, ma non sarà negato il dialogo a nessuno. Siamo stati accusati anche di questo".