E Timmermans chiese a Letta: "Ma Draghi resta a Palazzo Chigi, vero?"

Il Recovery, il post-Merkel e i nuovi equilibri in Europa. Il vicepresidente della Commissione spera in una lunga permanenza del premier a Palazzo Chigi: "E' il leader migliore". L'incognita della corsa al Quirinale che s'incrocia coi destini del M5s a Bruxelles

Quando s’è sentito rivolgere la domanda, dicono che Enrico Letta abbia sorriso, prima di rispondere. “Ma Mario Draghi resterà a Palazzo Chigi, vero?”. Frans Timmermans l’ha lasciato rotolare così, l’interrogativo: con la naturalezza di chi, dopo molto argomentare su prospettive futuribili, pone la questione dirimente, da cui tutte le altre dipendono. Ed è stato in quel momento che il segretario del Pd, sotto lo sguardo interessato del vicepresidente della Commissione europea, ha ribadito con fermezza quel che ripete da alcuni giorni in modo più sfumato, e cioè che “per noi il sostegno al premier non si discute fino al 2023”. Il che è un attestato di fede nei confronti di Draghi, ma forse anche un messaggio in bottiglia: perché indicare “la fine di legislatura come l’orizzonte naturale” della permanenza del banchiere romano alla guida del governo, blindarlo a Palazzo Chigi, significa sottrarlo alla corsa a cui lui forse tiene di più: quella verso il Quirinale.