Caso Fedez, il direttore di Rai 3 convocato in vigilanza mercoledì

Di Mare verrà audito tra due giorni. Il presidente della commissione parlamentare, l'azzurro Barachini, vuole stringere i tempi e avviare un'indagine conoscitiva sulla polemica innescata dal cantante milanese durante il concertone del Primo Maggio

Sarà convocato mercoledì prossimo alle ore 19, Franco Di Mare. La commissione di Vigilanza Rai ha deciso di accorciare i tempi per avviare un'indagine conoscitiva che faccia luce sul pasticcio del Primo Maggio e la polemiche sorte intorno all'intervento di Fedez sul palco dell'Auditorium di Roma, nel corso del concertone trasmesso dalla terza rete. Il direttore di Rai 3, peraltro in scadenza di mandato, verrà dunque audito tra due giorni dalla commissione parlamentare che controlla l'operato di Viale Mazzini. La proposta è stata avanzata direttamente dal presidente della commissione, il senatore di Forza Italia Alberto Barachini, e accolta da tutto l'ufficio di presidenza. Tra gli aspetti su cui si indagherà c'è anche l'intervento della vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani, registrata dallo stesso Fedez nel corso di una telefonata in cui i vertici della rete esortavano il cantante milanese a modificare il testo del suo discorso, una dura invettiva contro la Lega e la sua opposizione all'approvazione del ddl Zan.

Pubblicità