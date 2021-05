Rixi (Lega): “Porti aperti? Ma se con noi Conte era sovranista!”

Quando l’altro giorno ha detto: “Non è mai successo con un mio governo che un porto rimanesse chiuso”, lì per lì s’è pensato che volesse sdrammatizzare. E invece dal tono dell’ex premier Giuseppe Conte non è trasparito un grammo di autoironia. Così serio che la viceministra Teresa Bellanova lo ha accusato di essere “senza pudore” e Matteo Orfini ha tentato di ostentare una calma zen (“ci vuole molta pazienza”). Eppure su quest’improvvisa rivendicazione di un diritto all’oblio, per non dire rimozione coatta, i più titolati a esprimersi sono coloro che quella stagione di porti chiusi con l’ex presidente del Consiglio l’hanno condivisa gomito a gomito. “L’uscita di Conte la trovo surreale, anche perché in realtà tra il suo primo e secondo governo c’è stata una certa continuità nella gestione delle politiche migratorie, almeno fino alla modifica dei decreti sicurezza, sotto le pressioni della sinistra radicale”, racconta al Foglio il deputato della Lega Edoardo Rixi, che nell’epoca gialloverde era il viceministro ai Trasporti.

