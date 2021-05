Da oracolo dei governi alla caccia di liste civiche: la triste parabola di Rousseau

Per tre anni la piattaforma e il Blog delle stelle di Casaleggio hanno scandito la vita della Paese: adesso rischia di finire come Subito.it

E’ stato l’oracolo del M5s, ma anche il desktop dell’Italia. Per tre anni il Blog delle stelle di Davide Casaleggio, in compagnia del gemello Rousseau, ha scandito la vita del paese. Su questo sito privato, giusto per fare qualche esempio, si è chiesto (e deciso) a circa centomila persone se era giusto che nascesse il governo Conte I (con la Lega), ma anche il Conte II (con il Pd) fino al governo Draghi, lo scorso gennaio.