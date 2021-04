La Lega fa sapere che i ministri hanno firmato no al coprifuoco. Ma dove stanno le firme?

Roma. E’ così che intende dimostrare la sua responsabilità? Crede che mettendo in difficoltà i suoi ministri sarà meglio ascoltato da Mario Draghi? Se Matteo Salvini non ha votato la sfiducia a Roberto Speranza è solo perché si trattava di un dispositivo finale. Non vuole questo. Vuole che il governo viva ogni giorno come fosse l’ultimo giorno. Quella che si racconta è una storia che dice tutto. Spiega che la sua frenetica attività ha tra i tanti obiettivi pure un altro: costringere Giancarlo Giorgetti a uscire dal partito, metterlo in imbarazzo con il premier.

