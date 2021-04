Una casa per i giovani: garantisce lo Stato

La garanzia sui mutui per gli under 35 dovrebbe arrivare con un decreto in “imminente approvazione” e prevede la possibilità che il finanziamento bancario possa arrivare fino al 100 per cento. Qualche paletto

Cari genitori, compro casa e non ho bisogno del vostro aiuto né di quello dei parenti. Potrebbe portare una rivoluzione nelle case degli italiani la garanzia statale per i mutui degli under 35 anni citata in Parlamento dal premier Mario Draghi come esempio dell’attenzione che il Pnrr dedicherà ai giovani. La misura dovrebbe arrivare con un decreto in “imminente approvazione” che prevede la possibilità che il finanziamento bancario per la prima casa possa arrivare fino al 100 per cento. Questo vuol dire che non ci sarà più bisogno di rivolgersi a mamma, papà, nonni e zii per mettere insieme la somma da dare per l’anticipo eliminando ogni tipo di discussione familiare. Un bel vantaggio per gli aspiranti acquirenti – una platea di 400 mila soggetti sotto i 35 anni, secondo una stima fornita al Foglio da Nomisma – che in gran parte già soffre il disagio di doversi sottoporre alle severe valutazioni della banca a causa di contratti di lavoro discontinui.