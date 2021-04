Romano: "Morire è il più basico dei diritti. Da Raggi grande arroganza verso chi soffre"

La vicenda dei cimiteri della Capitale e la denuncia del deputato del Pd: "Non riuscire a onorare un lutto è frustrante e ancor più doloroso"

"Non voglio fare polemica politica. Ci ho pensato a lungo. Se ho fatto quel tweet è perché mi sono sentito con la mamma di Dario, nostro figlio scomparso esattamente due mesi fa. E ci siamo detti: dobbiamo fare qualcosa, visto che nel frattempo non è accaduto niente. Non ci hanno dato alcuna risposta, nessuna tempistica". Il deputato del Pd Andrea Romano lo ha raccontato sui social questa mattina. Ha voluto rendere pubblico, con grande sobrietà ma con un'inevitabile ferocia, un lutto privato. Indirizzando il suo post nei confronti della sindaca di Roma Virginia Raggi, che da mesi non riesce a risolvere un problema enorme: nella capitale non si riesce neanche a morire in pace. Così che quello che per le famiglie è già di per se un momento straziante, con un sovrappiù di attesa infinita tramuta nel grottesco: si innescano tutta una serie di procedure burocratiche per cui non dare una sepoltura ai propri cari, che hanno commesso l'unico errore di non esserci più, diventa quasi un miraggio. Storie come quella di Romano sono diventate di pubblico dominio in queste settimane: si finisce con l'aspettare mesi e mesi per ottenere risposte da Ama, che non ha gli impianti adeguati per provvedere alla cremazione nei cimiteri del Verano e del Flaminio e spesso costringe le famiglie a rivolgersi fuori Roma. Viterbo, Civitavecchia. Una disfunzione grave che ha raggiunto il culmine all'inizio di quest'anno, dopo che il problema andava protraendosi da tempo. Se ne parlava addirittura nel 2017, al principio dell'amministrazione Raggi.

Pubblicità

.@virginiaraggi Oggi sono 2 mesi che mio figlio Dario non è più con la sua mamma, con i suoi fratelli, con me. 2 mesi che non riusciamo a seppellirlo: Ama non dà tempi di sepoltura degni di una città civile. Anzi, non dà alcun tempo. La tua vergogna non sarà mai abbastanza grande — Andrea Romano (@AndreaRomano9) April 22, 2021

"Morire in pace e avere una sepoltura dignitosa è un diritto molto basico. Non poterlo fare è davvero frustrante, aggiunge al dolore privato altro dolore", racconta Romano. Che nel post ha rimproverato la sindaca Raggi, per cui "la vergogna non sarà mai abbastanza". "Io sono di Livorno, ma mio figlio ventiquatrenne con la mamma viveva qui", racconta Romano. "Devo essere sincero: avevo sentito dai racconti degli altri, sui giornali, delle difficoltà di Ama negli ultimi tempi, ma quasi non ci credevo, pensavo non potesse essere possibile". E invece si è dovuto ricredere, in un momento in cui il giudizio sulla mala amministrazione della città dovrebbe essere l'ultimo dei suoi pensieri.

Senza pace. Il caos nei cimiteri di Roma

"Non voglio tirarla in polemica politica, non è mia intenzione e quel post mi sono sentito di farlo solo dopo una riflessione. Ma quello che rimprovero alla sindaca è una grande arroganza, quasi volesse negare le difficoltà e il dramma che stanno vivendo alcuni cittadini. Forse questo, l'arroganza, è ancora peggio della strategia di rimozione che ha avuto questa amministrazione durante questi cinque anni". La sindaca l'ha cercata, ha manifestato vicinanza? "Non mi risulta. Ma non è questo l'importante. Spero che quel post possa aiutare a risolvere una situazione che per molte famiglie è diventata insostenibile".