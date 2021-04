Cacciari: "La Superlega già esiste. Il resto è retorica. Ma lo volete capire!"

La Superlega? “Ma basta! La Superlega esiste di fatto! Le piccole squadre non vinceranno mai un campionato. Chi la critica non sa di cosa parla!”. Perderemo i campetti, i vivai. Dicono. Il mondo è in pericolo? “Ma perdita di cosa? Di cosa? Di che! Ma finitela!”. Professore Massimo Cacciari, le chiamiamo puttanate? “Certo! Puttanate”. Parliamo di Superlega e di calcio con filosofia? “Ma di cosa vuole parlare? Non mi va”. Cominciamo da capo. La secessione delle grandi squadre è fallita (al momento). Si chiede la testa del presidente della Juventus, Andrea Agnelli che ha annunciato che adesso “è il momento di fermarsi”. Le inglesi si erano già tirate indietro (la Brexit della Brexit). La politica italiana interviene e saluta con fiducia questo ripensamento. Per la sinistra quanto sta accadendo è addirittura la lotta del calcio proletario contro le élite. Per importanti editorialisti (vedi Corriere della Sera) è invece la rivincita della sovranità. “Palle! Palle”. Giusto, professore. Mai come ora è una questione di pallone… “Allora, precisiamo una volta per tutte una cosa”. Fischiamo l’inizio? “L’Atalanta, il Benevento, non vinceranno mai il campionato. Poteva accadere all’epoca del Cagliari e del Verona. Non oggi”.

